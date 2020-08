Silvano Martina, uno degli agenti di Edin Dzeko, ha parlato ieri a Sportitalia della possibilità che il bosniaco arrivi alla Juventus: "Se andrà a Torino? Per ora continuerà a vestire la maglia giallorossa, poi si vedrà". Parole di circostanza, che però lasciano intravedere un futuro diverso da quello capitolino per il centravanti arrivato dal Manchester CIy. Racconta Tuttosport che, in caso di semaforo verde, toccherà proprio a Milik prendere il posto dell'ex City a Trigoria. I giallorossi, oltre a trattare con il Napoli, hanno intensificato il pressing con il polacco. Ricordiamo che Arek ha già un accordo di massima con i bianconeri: 5 milioni a stagione. Ma dipende dai partenopei.