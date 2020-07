Dzeko e la Roma, l’avventura è quasi al capolinea per la terza volta. Nel gennaio del 2018 fu ad un passo dalla cessione al Chelsea, l’estate scorsa sfiorò l’Inter, e nella sessione di calciomercato che verrà si ripresenterà il rebus. Il problema alla base è il suo alto ingaggio, 7,5 milioni di euro, che potrebbero spingere la dirigenza giallorossa a separarsi dall’attaccante bosniaco in caso di mancata spalmatura del salario. I nerazzurri si sono tornati a far sentire, ma è spuntata anche la Juventus: stando a quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri hanno già parlato con Fienga, CEO della Roma, discorsi da cui può nascere un interessante scambio di mercato, dove gli interessati sono Rugani, Romero e Perin.