La Juventus pensa a Edin Dzeko. Come scrive Tuttosport, il centravanti della Roma è l'alternativa ad Arkadiusz Milik per l'attacco. I bianconeri apprezzano le qualità del bosniaco, ma l'età e lo stipendio (7 milioni di euro a stagione) non rientrano appieno nei piani bianconeri, che preferiscono il polacco in uscita dal Napoli.