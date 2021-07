Come racconta il Corriere dello Sport, la marcia diverso il rinnovo resta comunque lunga. Per ciò che è stato e per ciò che sarà. Si legge sul quotidiano: "Sullo sfondo resta, infatti, sempre la questione del rinnovo dell’intesa in scadenza nel 2022, querelle che si trascina ormai da mesi e che ha generato più di una incomprensione tra le parti, nonchè il raffreddarsi dei rapporti. Ora il sereno sembra davvero essere tornato nel cielo sopra la Continassa e si attende il confronto con la società per dare una svolta. Il punto di partenza sembra essere positivo, considerato la reciproca volontà di arrivare ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti".