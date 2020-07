Non solo Riccardo Calafiori. Il terzino della Roma seguito da Mino Raiola è entrato nel mirino della Juventus ma secondo quanto riporta SerieBNews il giovane giallorosso (classe 2002) non è l'unico calciatore che la Juve vorrebbe portare a Torino. Paratici, infatti, continua a seguire il giovane Riccardi già vicino ai bianconeri un anno fa. I capitolini valutano il calciatore intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa si potrebbe sbloccare con l'inserimento di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista che ha esordito in Serie A con Allegri e che ha passato questa stagione in prestito al Perugia, impressionando positivamente.