terzino classe 2004 del Lecce, alla Juventus. Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato a margine di un evento a Unisalento, anche di mercato: "Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce".Ha poi commentato anche i passaggi della sua carriera: "Sono due argomenti che si intrecciano. Ogni responsabile ha un suo modello, ognuno ha una strada per arrivare a Roma. L’unica cosa che mi manca è lo Scudetto e magari facendo altre scelte ci sarei arrivato. Il mio metodo mi ha permesso di ottenere 8 titoli italiani a Lecce nel settore giovanile. Altri titoli altrove: perchè devo cambiarlo? Di certo nel tempo ho dovuto migliorarlo ma non sono integralista. Faccio uso di statistiche e i dati possono aiutare ma non determinano la mia scelta. Alzo i tacchi, prima cerco in casa e poi vado all'estero. All'allenatore non impongo né formazione né modulo. Intravedere se un ragazzo ha prospettive è una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto. Il talento è la capacità di fare il gesto tecnico con la massima naturalezza. Ecco perché ora nascono meno talenti: la strada ti dava la destrezza".