Donnarumma tratta il rinnovo con il Milan, la Juventus segue da vicino la situazione pronta a intervenire se dovessero complicarsi i colloqui per il prolungamento. I bianconeri hanno individuato in Gigio il sostituto ideale di Szczesny, che partirà - difficilmente quest'anno, più facile nei prossimi - solo di fronte a una super offerta. A consigliare Donnarumma è l'ex portiere rossonero Marco Amelia, che gli ha detto: "Gigio, ti prego: rinnova! Parlando seriamente, ha tutto il tempo per andare altrove. Rinnovare e far parte della ripartenza del Milan, sarebbe bellissimo. Parliamo sempre del Milan, uno dei club più grandi del mondo. Io credo che la società debba fare il suo. Donnarumma è il miglior portiere italiano e, in prospettiva, il suo rinnovo darebbe grande credibilità al programma di lavoro. E lui deve essere uno di quei 4-5 giocatori sui quali ti devi basare e se dovesse rimanere, avrebbe un impatto positivo sul mercato".