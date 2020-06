Lo stop imposto dall’emergenza coronavirus ha fornito un assist al Milan per la permanenza di Gigio Donnarumma. Se prima della pandemia il suo futuro lontano da Milano era segnato, ora lo scenario è cambiato, e ad un anno dalla scadenza del suo contratto il rinnovo è un’ipotesi lucida. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’idea del club rossonero è quella di prolungare la permanenza del classe ’99 di uno/due anni alle stesse cifre (6 milioni di euro). Un modo per evitare di perdere il giocatore a parametro zero e incassare da una sua eventuale cessione futura. L’opzione, tuttavia, non sarebbe gradita al ragazzo, che preferirebbe legarsi ai colori del Milan per più tempo.