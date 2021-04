Il Milan aspetta la risposta di Donnarumma – obiettivo delle Juventus nel caso in cui dovesse liberarsi a parametro zero – per il rinnovo del contratto, nel frattempo si guarda attorno muovendo passi decisi. Come riporta Calciomercato.com, il Diavolo ha bloccato Maignan, forte portiere del Lille ritenuto tra i migliori in Ligue 1. Battuta la concorrenza di Borussia Dortmund e Tottenham, per un accordo stipulato sulla base di 15 milioni di euro più bonus. All’estremo difensore verrebbe destinato un contratto quinquennale a circa 3 milioni di euro a stagione.