La Juve si muove per il futuro. La programmazione è tutto e i bianconeri lo sanno, così anche nell'incertezza gestionale. La Juve ragiona su chi sarà il prossimo presidente, se cambierà, su chi saranno i dirigenti della rifondazione per una pronta e veloce risalita, e su chi sarà l'allenatore. Pirlo o Allegri? Ecco, in attesa di sciogliere questi nodi e di chiudere la stagione raggiungendo l'obiettivo minimo del quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, i bianconeri si muovono sul mercato.



Così, nella giornata di ieri è avvenuto un altro importantissimo "incontro": quello con Mino Raiola. Il noto ed importante agente, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha avuto nuovi contatti con la Juve per Gigio Donnarumma e Kean. Ipotesi più vive che mai.