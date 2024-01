Sono giorni senza tregua quelli che sta vivendo la Juventus, dopo la sfida di domenica contro la Salernitana sta preparando il match di domani con il Frosinone, dove in palio ci sarà l'accesso alle semifinali della Coppa Italia. Ma sono anche giorni importanti per quel che riguarda il mercato, con il primo colpo che sembra già essere stato messo a segno dalla dirigenza della Continassa. Si tratterebbe di Tiago Djalò, che salvo colpi di scena arriverà alla Juve per una cifra di circa 3 milioni di euro, con un ingaggio annuo da riconoscere al giocatore di circa 1,5 milioni. A dare manforte a questa operazione sono anche le notizie provenienti dal Porotgallo, con A Bola che conferma il buon esito della trattativa.