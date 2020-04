1









Il presidente del Rosario Central, Ricardo Carloni ha dato un importante aggiornamento di mercato su Angel Di Maria, esterno del PSG che però potrebbe lasciare Parigi ed è stato accostato anche alla Juventus. Parlando con DirecTV , Carloni ha ammesso che il grande sogno per 2020/2021 è avere l'argentino: "Ho parlato con Angel e sua moglie per capire un po 'dei suoi piani per il futuro e ho aperto le porte al suo ritorno a Rosario Central - le sue parole -. Certo, non siamo in grado di mantenere lo stipendio nello stampo europeo, ma continuiamo a sognare la sua venuta ”.