Con la probabile partenza di Mattia De Sciglio in direzione Roma, la Juventus potrebbe blindare Luca Pellegrini – rientrato in base dopo l’ottima annata in prestito al Cagliari – oppure tuffarsi sul mercato una volta chiuso il capitolo numero 9. Tra gli obiettivi c’è Sergino Dest, terzino di prospettiva dell’Ajax già sondato dai bianconeri, che però devono guardarsi dalla forte concorrenza spagnolo. Infatti, come riporta Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe tendando lo sgambetto puntando con forza sul classe 2000.