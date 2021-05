La Juventus, tra i vari reparti che si trova a dover migliorare nelle prossime sessioni di mercato, ha da rinforzare la batteria dei terzini. Già l'anno scorso il club bianconero aveva manifestato interesse per Sergino Dest, che poi si è accasato al Barcellona. Secondo Diario Sport, la Juve continua a tenere gli occhi addosso a Dest, così come Bayern Monaco e Arsenal. Ma la posizione del giocatore è molto chiara: lui si trova bene in blaugrana e attualmente non ha la minima intenzione di lasciare il Barça.