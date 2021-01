La Juventus continua, giorno per giorno, il lavoro di ricerca della quarta punta, per la quale si segue anche il profilo di Memphis Depay. La dinamicità del calciomercato potrebbe modificare il suo imminente futuro, perché se fino a qualche giorno fa il suo non rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) sembrava qualcosa di certo, adesso dalla Francia raccontano il contrario. Infatti, come riporta RMC Sport, il possibile addio di Moussa Dembelè, vicino all’Atletico Madrid, rende complicato il trasferimento di Depay.