La Juventus sta valutando diverse opportunità di mercato per alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione. Uno dei profili più appetibili è quello di Memphis Depay, che lascerà il Lione a parametro zero a fine stagione. Conferme dirette di una trattativa tra la Juve e Depay, protagonista dell'eliminazione dei bianconeri di Sarri negli ottavi di finale della scorsa Champions League, ancora non arrivano. Nel frattempo, il club francese si sta attivando per cercare il sostituto: secondo Tuttosport l'OL si è interessato ad Andrea Belotti, del Torino.