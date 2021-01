Yusuf Demir, il nome può suonare sconosciuto a molti, non per gli addetti ai lavori, che lo seguono da tempo. Come il Manchester United, che stando a quanto riporta Defensa Central, ha manifestato il suo interesse per il trequartista del Rapid Vienna classe 2003. Oppure come la Juventus, sempre attenta ad adocchiare i migliori talenti emergenti. Concorrenza che non finisce qui, perché i rumors di mercato hanno accostato Demir anche a Barcellona e Ajax.