La Lazio si inserisce improvvisamente per Rodrigo De Paul, idea di mercato della Juventus che ne apprezza le doti tecniche e tattiche. Come riporta Sportmediaset, il club biancoceleste ha acceso i fari sul centrocampista dell’Udinese visti gli ultimi tentennamenti di David Silva, che sì ha espresso gradimento per trasferirsi nella Capitale ma ancora non ha dato la risposta definitiva. Nel caso in cui saltasse la trattativa con lo spagnolo, allora la Juve si troverà a fronteggiare anche la Lazio nella corsa a De Paul, che tanto piace a Pirlo.