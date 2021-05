Rodrigo De Paul piace eccome. La Juve è sempre interessata al centrocampista classe 1994 dell'Udinese e della nazionale argentina. Come scrive La Stampa, il giocatore piacerebbe molto anche ad Allegri, diventato da poco ufficialmente il mister della Juventus. I bianconeri, quindi, resterebbero in piena corsa per il colpo argentino.