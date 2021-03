Potrebbe essere l’ultima stagione di Rodrigo De Paul con l’Udinese, voglioso di fare il salto di qualità verso un club di alto prestigio. Sul suo futuro (l’argentino è seguito da Juventus e Inter) e su quello del portiere Musso ha parlato il direttore generale del club friulano Pierpaolo Marino a Radio Marte: "Ci vogliono tanti soldi per prenderli ma non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti. Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forti egoisticamente per me è meglio".