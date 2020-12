1









Ormai sottolinearlo è diventato superfluo, ma Rodirgo De Paul è diventato uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato. Giocate da 10, corsa da mediano, intelligenza tattica elevate, per questo i top club del nostro Paese se ne sono innamorati. Come la Juventus, ma soprattutto l’Inter, che da tempo sonda il terreno in casa Udinese per verificare la fattibilità dell’affare. La valutazione resta alta, circa 35-40 milioni, ma il club di Viale della Liberazione è convinta di avere un asso nella manica. Stando a quanto riporta Tuttosport, Beppe Marotta vorrebbe inserire il cartellino di Andrea Pinamonti.