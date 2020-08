1









È tempo di salutare Udine per De Paul. Il fantasista argentino ritiene chiusa la sua avventura nei friulani, è più che pronto per il salto di qualità e l’Udinese sta aspettando la giusta offerta per accontentarlo. È nelle idee di mercato della Juventus, in bianconeri ritroverebbe il suo amico-fratello Dybala, ma c’è anche il Milan, che sta facendo sul serio per De Paul. Come riporta Calciomercato.com, il Diavolo vorrebbe abbassare la quota cash chiesta dai Pozzo – 35/40 milioni di euro – inserendo una contropartita tecnica che possa piacere all’Udinese: i nomi sono quelli di Gabbia, Krunic (che piace molto al nuovo Torino di Giampaolo) e Pobega, in prestito al Pordenone.