Sull'edizione online del quotidiano Repubblica si parla dei movimenti di mercato della Juventus. Soprattutto di quelli a centrocampo. "Per il centrocampo, invece, piace l'argentino De Paul, anche se i 40 milioni chiesti dall'Udinese sono un bell'ostacolo. I rapporti tra le due società, che hanno sul tavolo anche il prolungamento del prestito di Mandragora, sono ottimi. In questo mercato post Covid, però, il denaro e il tempo sono le uniche due componenti che scarseggiano a qualsiasi livello", scrive il quotidiano. Per De Paul, infatti, la cifra richiesta dai friulani resta altamente proibitiva. A meno che non arrivi una cessione: il preferito, in quel caso, sarebbe Ramsey.