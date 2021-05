Il Milan, come la Juventus, cerca disperatamente la qualificazione alla prossima Champions League, da padrone del proprio destino. Nel frattempo pianifica il mercato estivo, dove Rodrigo De Paul rappresenta un ambito oggetto di desiderio anche da altri club come Juventus, Inter e Napoli. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe intenzione di abbassare le richieste dell’Udinese attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica, come Hauge.