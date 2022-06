Secondo quanto riportato da Sportitalia, su Matthijs de Ligt si sta scatenando il mercato. Il difensore è cercato soprattutto dal Chelsea, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito fortemente anche il Manchester City. Per SI, presto il City potrebbe presentarsi alla porta della Juventus con una super offerta.



Sul rinnovo, Sportitalia ha rivelato come la priorità della Juventus non cambi: l'obiettivo è fare a prescindere un difensore, ma senza De Ligt la situazione sarebbe più complicata.