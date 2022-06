Sirene dalla Premier League per Matthijs De Ligt. Secondo Il Corriere dello Sport, Chelsea e Manchester United sono pronti a cavalcare l'impasse che si è creata sul rinnovo dell'olandese con la Juve per provare a piazzare il colpaccio. L'interesse dei Blues nei suoi confronti non è cosa nuova, anzi sembra tornare ciclicamente di attualità a ogni sessione di mercato: con la nuova proprietà, sono lui e il francese Koundè del Siviglia i primi nomi sulla lista del club londinese per rinforzare la difesa rimasta orfana di Antonio Rudiger, ma adesso non c'è soltanto il Chelsea sulle sue tracce. Su De Ligt, infatti, si sono accesi anche i riflettori di Old Trafford, per un motivo ben preciso: sulla panchina dei Red Devils è arrivato Erik Ten Hag, mentore del classe 1999 ai tempi della sua esplosione all'Ajax. Al momento, sempre secondo il quotidiano, si tratta esclusivamente dei classici balletti di inizio mercato, ma per la Juve potrebbe esserci una minaccia seria. Ecco perchè l'obiettivo dei bianconeri è quello di arrivare al traguardo del rinnovo di contratto in scadenza nel 2024, ma nella trattativa c'è un nodo da sciogliere: la clausola rescissoria che ora ammonta a 125 milioni, destinati a salire a 140 l'anno prossimo. Una cifra consistente, che infatti l'entourage punta ad abbassare, così come la società conta di spalmare l'ingaggio del difensore, attualmente di 8 milioni di euro a stagione più bonus. Nel prossimo incontro tra le parti si cercherà un'intesa.