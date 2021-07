Dopo il grande Europeo con la maglia della Danimarca, la Sampdoria dovrà gestire la situazione legata al futuro disul quale ha acceso i riflettori anche la Juventus. In realtà i bianconeri stanno seguendo da mesi il gioiellino classe 2000, sul quale ora ci sono anche Milan e Roma. Sampnews24.com rivela che l'idea della società è molto chiara: il presidente Ferrero lo venderà per non meno di 40 milioni di euro, se non dovessero arrivare offerte adeguate verrà ridiscusso il contratto e si tratterà per il rinnovo.