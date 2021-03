Protagonista di 2 gol e altrettanti assist con la sua Danimarca nella sfida contro la Moldavia, Mikkel Damsgaard ha messo nuovamente in mostra il suo talento, già ambito in sede di mercato. In Serie A ci pensano Juventus e Inter come colpo per il futuro, intanto la Sampdoria corre ai ripari. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato chiederebbe 20 milioni di euro per il centrocampista classe 2000, cifra difficilmente raggiungibile alla luce della crisi finanziaria aggravata dal Covid. Più probabile una sua partenza in prestito con obbligo di riscatto.