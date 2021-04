Il nome nome, e forte, è quello di Mikkel Damsgaard. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Sampdoria si interroga su una possibile cessione, in vista della prossima stagione. Il talentino blucerchiato sta attraversando un momento di appannamento, ma le sue qualità e le sue potenzialità sono già state messe in mostra in questa stagione, e ciò ha ovviamente mosso il mercato per il danese.



Il giocatore classe 2000 viene osservato da parecchie società, su tutte Inter e Juventus, ma l'obiettivo doriano pare essere quello di trattenerlo un altro anno, per aumentare la sua quotazione e venderlo ad una cifra superiore nel 2022. Costa 20 milioni di euro.