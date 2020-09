Juve su Correa. A riportarlo è Repubblica.it, che sottolinea come i bianconeri cerchino un giocatore con le caratteristiche del Tucu. "Assalto della Juventus a Correa. L'agente della punta argentina, Alessandro Lucci, sta lavorando per il trasferimento del Tucu in bianconero - si legge sul sito del quotidiano diretto da Maurizio Molinari -. La formula proposta dal ds Paratici al presidente biancoceleste Lotito: un prestito biennale con obbligo di riscatto a 50 milioni. La Lazio sta riflettendo sull'operazione, condizionata dalla necessità di acquistare un valido sostituto: in pole c'è lo svincolato Callejon".