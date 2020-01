La Juventus monitora il mercato con i tentacoli della piovra, ma anche con l'occhio della volpe. Le porte che si aprono sanno essere infinite, quindi, se al reale potenziale d'acquisto si aggiunge anche la furbizia, propria di fa della compravendita il suo mestiere. Così, sono tutti scattati sull'attenti, specialmente in casa Manchester United, non appena si sono visti passare i colori bianconeri dalle parti di Tahith Chong: prossimo alla scadenza, per potenzialità e modalità del trasferimento, il ricordo è subito andato a Paul Pogba, strappato a zero dalla Juventus proprio ai Red Devils.



Eppure, secondo quanto appreso da Il Bianconero, le notizie che filtrano dall'Inghilterra - circa un accordo ormai prossimo alla chiusura - non corrispondono alla reale situazione. Il giocatore piace, indubbiamente, ma ci sono ancora in corso delle valutazioni che ne frenano la trattativa. Chong, infatti, rientra nei radar di Paratici, ma la Juventus ha preso tempo prima di avanzare un affondo che potrà essere decisivo. Nessuno stipendio da 30 mila euro a settimana, come ha garantito il Sun oggi, ma solo un interesse ancora da maturare prima di dirsi concreto.