La settimana decisiva e - forse - mercoledì il giorno giusto. Quello per capire e capirsi, probabilmente per definire un progetto d'intesa.Maturato, sì, per volontà della Fiorentina: se la Juve non ha mai avuto dubbi sul giocatore, era la Viola a doversi convincere, a doverne fare 'il Baggio' dell'era Commisso, tanto per restare nell'ordine delle citazioni."Nell'ultima settimana può succedere di tutto", le parole di ieri sera del patron italoamericano. Commisso ha dato insomma il suo ok a procedere. E come anticipato da Calciomercato.com, intermediari della Juve sono da giorni in contatto col club viola, con il prezzo di Chiesa che potrebbe scendere addirittura a 50 milioni.Appuntamento allora a mercoledì, e chissà se sarà il giorno giusto.