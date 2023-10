Anche nella giornata di oggi Federiconon si è allenato in gruppo, ha proseguito il suo programma differenziato sotto lo sguardo attento di staff medico e fisioterapisti. La giornata di domani sarà importante per capire sepotrà andare almeno in panchina per la sfida di San Siro. Allegri non vuole correre rischi e prima di decidere si consulterà con i medici. Circa un mese da Federico aveva avuto lo stesso problema muscolare all'adduttore, ma in quel caso a tre giorni dalla gara con la Lazio era tornato a lavorare in gruppo e poi aveva anche segnato.