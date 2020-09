La Juve non si ferma. Dopo Alvaro Morata caccia all'esterno, con un nome in pole: Federico Chiesa. Ma prima dovrà vendere e fare spazio. Pellegrini andrà al Genoa, De Sciglio è in uscita, insieme a Rugani e Khedira. Il pezzo forte, però, resta Douglas Costa, nel mirino anche del Wolverhampton, ma pure il club di area Jorge Mendes non sembra convincere il brasiliano che continua a rifiutare tutto. In base a quanti partiranno (e a quanto), ci saranno margini di manovra per nuovi rinforzi. Con la Juve che torna a interessarsi con grande attenzione a Federico Chiesa. Come scrive calciomercato.com, ci sono continui, quotidiani, contatti con l'entourage del giocatore e gli intermediari dell'operazione. La Fiorentina resta bottega cara, sa che trattenere in eterno Chiesa non sarà possibile e la scadenza del contratto fissata ancora al 30 giugno 2022 impone riflessioni immediate: 70 milioni sono troppi, ma può aiutare una formula alternativa, quella del prestito con opzione di riscatto (obbligo dichiarato o raggiungibile molto facilmente) è la soluzione per sbloccare una situazione di stallo. Con Chiesa che ha fin qui respinto ogni proposta arrivata dall'estero. E con la Juve che fa spazio e fa di conto per tentare un assalto negli ultimi quindi giorni di mercato.