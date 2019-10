La Juventus e Federico Chiesa sembravano già promessi prima dell'inizio di quest'estate e, invece, hanno dovuto rimandare ogni sorta di discorso alla prossima sessione di mercato. Non gennaio, molto probabilmente giugno, ma non sono le tempistiche ad essere cambiate, quanto le pretendenti: ai bianconeri, si è aggiunta prima l'Inter e ora, come riporta fichajes.net, anche il Real Madrid. Nel listino della spesa di Florentino Perez, con Bale ai margini, c'è anche il giocatore viola, oltre a Salah, ​Sancho e Pepé.