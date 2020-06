Rocco Commisso è stato chiaro, per Federico Chiesa servono 70 milioni di euro. Se un club dovesse presentare un’offerta adeguata, allora l’esterno azzurro potrebbe partire, altrimenti non se ne fa nulla. Juventus e Inter, grandi estimatrici di Chiesa, sono avvisate. In questo scenario, non è da escludere l’ipotesi rinnovo. Come riporta Repubblica, il rapporto tra il ragazzo figlio d’arte e il presidente viola è ottimo, ed è un fattore che inciderà sulla volontà del giocatore. I due hanno instaurato un clima sereno in cui parlare, in attesa di capire quale sia la decisione migliore da prendere.