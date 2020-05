Antonio Conte lo richiede a gran voce: Federico Chiesa sarebbe l’acquisto che permetterebbe all’Inter di fare un passo in avanti verso la Juventus. Abile come attaccante, ma il tecnico salentino lo impiegherebbe come esterno del centrocampo a cinque. È il suo desiderio, lo ha espresso più volte a Beppe Marotta, che frena. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’ad nerazzurro non ha ancora accelerato per l’alta richiesta di partenza della Fiorentina, 60 milioni di euro, tanti, forse troppi per un giocatore che non è ancora pratico nel ruolo richiesto da Conte. Questo non vuol dire che l’affare si sia arenato, l’ex dirigente bianconero tornerà alla carica proponendo qualche contropartita per abbassare la quota cash, idea che al momento non convince Commisso. La Juve prende nota della strategia dell’Inter, che punta Chiesa, ma solo come occasione di mercato.