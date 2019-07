La Juventus non perde le speranze di arrivare a Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina piace ai bianconeri che devono comunque vedersela con il club viola, intenzionato più che mai a blindare il proprio gioiello. Del resto, il patron Rocco Commisso ha spiegato di voler rinforzare il club toscano ed il talento italiano rappresenta un punto di forza importante. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe mostrato la sua preferenza per la Vecchia Signora. Insomma, il caso non è ancora chiuso.