Federico Chiesa alla Juve? No, e senza nemmeno tanti grazie. E' il sunto del pensiero della maggior parte dei tifosi bianconeri, che nelle ultime ore si sono riversati sui social per commentare l'accelerata della Juventus per l'esterno della Fiorentina. Il club bianconero sta cercando di completare alcune cessioni, tra cui quella molto onerosa di Douglas Costa, per poter investire poi sul laterale italiano classe 1997. Ma i tifosi non sembrano essere molto d'accordo. Pallino di Paratici, sarebbe sicuramente un giocatore importante nella Juve di Pirlo, come esterno a tutta fascia da alternare a Juan Cuadrado. Il costo è elevato e il club bianconero deve studiare una trattativa creativa con la viola, per un prestito con diritto o obbligo di riscatto spalmato su più anni.



Ma non è finita qui. Sì, perché molti tifosi tra le ragioni del no a Chiesa hanno inserito anche il nome di Bernardeschi, arrivato alla Juve con lo stesso percorso e perciò finito al centro della polemica. Bersagliato da tanti, troppi, insulti.



