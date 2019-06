La Juventus è su Federico Chiesa, ma la Fiorentina non molla. Rocco Commisso e la nuova proprietà, che vedrà il ritorno di Pradè e Batistuta a Firenze, infatti faranno di tutto per trattenerlo in città e hanno già avviato le procedure per convincerlo. Come spiega Sky Sport, oggi c'è stato un primo contatto telefonico tra l'entourage del numero 25 viola e la nuova proprietà di Firenze.



L'INCONTRO - Joe Barone, infatti, ha fatto una prima telefonata nella giornata odierna a Enrico Chiesa, padre e agente del giocatore, ribadendo la sua volontà di mantenere il giovane a Firenze e fissando un incontro per il suo rientro in Italia. Le parti si vedranno per programmare il futuro, tra cessione, rinnovo e permanenza. Chiesa ha già un accordo di massima con la Juventus, con alcuni dettagli della proposta e del contratto che sono già emersi, raccontando di un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Un accordo sulla parole, un "sì" di massima, che la volontà della Fiorentina potrà rallentare e fermare, a patto di una proposta altrettanto convincente.