L’Inter non molla Federico Chiesa. La sfida con la Juventus si fa sempre più serrata, e il club nerazzurro sta cercando gli argomenti giusti per convincere la Fiorentina e sorpassare i bianconeri. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’ad Beppe Marotta avrebbe messo sul piatto una serie di contropartite, da Dalbert fino a Pinamonti, passando per Vanheusden e Gagliardini. Nomi, idee che servono per abbassare il prezzo del cartellino del talento azzurro. La Juve è avvisata, prepara la sua strategia per controbattere e per beffare l’Inter, come fatto lo scorso gennaio per Dejan Kulusevski.