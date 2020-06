Rocco Commisso non abbassa il prezzo di Federico Chiesa, esterno della Juventus che va in scadenza nel 2022. Come scrive Tuttosport, i viola continuano a chiedere 70 milioni di euro per il cartellino del figlio d'arte che piace (molto) anche all'Inter. I toscani non vogliono contropartite tecniche, per questo al momento l'affare è più che in stand-by, perché la Juve non farà un investimento del genere avendo già acquistato Kulusevski per la prossima stagione.