La Juventus si sta preparando a trattare con la Fiorentina per Federico Chiesa, sperando di strapparlo per una cifra che non superi i 50 milioni di euro. Prima però c'è da cedere, preferibilmente Douglas Costa, dunque l'operazione non può ancora scattare. Prima di Inter-Fiorentina il ds viola Pradè aveva gettato acqua sul fuoco, affermando che non c'è ancora niente e il giocatore sta facendo benissimo a Firenze. Ma nel post-gara (Chiesa peraltro ha segnato il momentaneo 2-3, poi ribaltato dai nerazzurri nel finale) il presidente Rocco Commisso sul fuoco ha gettato benzina.

DICHIARAZIONE SIBILLINA - Ecco infatti le parole di Commisso sull'argomento Chiesa: "Vediamo se resterà alla Fiorentina, nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere. Oggi tutti fanno parte della mia squadra, ma domani non so nemmeno sarò vivo, figuriamoci... Il mercato non è finito, si vedrà".