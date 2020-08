11









La Juventus è su Edinson Cavani. Per Calciomercato.com, un contatto tra le parti c'è stato alcune settimane fa, quando sulla panchina della Juve ancora c'era Maurizio Sarri, ma forse questo è solo un dettaglio. Perché a frenare la società bianconera erano le condizioni economiche imposte dall'entourage di Cavani, oggi guidato dal fratellastro Walter Guglielmone: 8 milioni netti l'anno per tre stagioni con ricco bonus alla firma di quasi 10 milioni di euro. Troppo per la Juve. Aggiunge dunque CM come l'idea ormai sia forte, ma non essendo prioritaria le parti si riaggiorneranno. "Se poi col passare dei giorni Cavani non dovesse trovare nessuna squadra di primo piano disposta ad accontentarlo e la Juve fosse ancora alla ricerca del centravanti, il discorso potrà anche tornare ad essere approfondito anche superando le remore ambientali di Cavani e famiglia dopo il trascorso napoletano".