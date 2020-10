L’asse Juventus-Fiorentina ha storicamente prodotto colpi da 90, attorniati da una bufera di polemiche per la rivalità tra i due club. Come quella ha caratterizzato il passaggio di Federico Chiesa, che si è trasferito in bianconeri per una cifra totale di 60 milioni di euro, tra prestito, riscatto e bonus. C’è un altro giocatore in orbita Juve, ovvero Gaetano Castrovilli, praticamente corteggiato da mezza Serie A. Ma al momento Rocco Commisso se lo vuole tenere stretto e pensa al rinnovo. Come riporta La Repubblica, il magnate americano vorrebbe prolungargli il contratto fino al 2025.