Se il presidente della Fiorentina Commisso ha aperto alla cessione di Federico Chiesa, ha voluto chiarire la situazione relativa aspiegando che è stato il giocatore a chiedere di rimanere a Firenze. La Juventus è interessata a tutti e due i gioielli viola - Chiesa classe '97, il centrocampista '99 - ma per quanto riguarda il futuro di Castrovilli Commisso è stato abbastanza chiaro, chiudendo con un messaggio per il giocatore: "Gaetano, non mi deludere eh".