Gaetano Castrovilli è una delle sorprese di questo campionato: classe '97, impatto devastante al primo anno di Serie A conquistando subito la maglia da titolare nel centrocampo della Fiorentina, sia prima con Montella - che in estate l'ha tolto dal mercato - che dopo con Iachini. Per sedersi a trattare con il club viola servono almeno 40 milioni, cifra richiesta per lasciar partire il giocatore. Il centrocampista è seguito da vicino dalla Juventus che è sempre in prima linea quando si parla di giovani talenti, ma occhio anche alla concorrenza dell'Inter.