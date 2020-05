La Juve ha acceso i riflettori su Gaetano Castrovilli, una delle sorprese della Fiorentina in questa stagione. Classe '97, impatto pazzesco alla prima stagione in Serie A: Montella gli ha dato subito fiducia e in poche partite è diventato un punto fermo del centrocampo viola. Per questo, oltre la Juve lo vogliono anche le altre big del campionato. Il dg della Fiorentina Joe Barone però chiude la porta a una possibile cessione del centrocampista: "Rimarrà sicuramente a Firenze" ha detto in uno diretta Instagram con La Gazzetta dello Sport.