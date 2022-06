La Juve è vicina al colpo Andrea Cambiaso. L'esterno del Genoa è a un passo dai bianconeri, anche se per l'immediato futuro spunta una nuova pista. L'Atalanta. Lo avrebbe voluto a titolo definitivo, ma i bianconeri potrebbero acquistare il cartellino del laterale e poi girarlo alla Dea in prestito secco per una stagione. Lo riporta calciomercato.com.