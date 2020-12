Nel futuro di Eduardo Camavinga avrà un forte pese anche la gestione del suo entourage. Stando a quanto riporta Le Parisien, il centrocampista del Rennes avrebbe scelto Stellar Group come nuova agenzia di procuratori, e questo lo avvicinerebbe alla Premier League. Non una bellissima notizia per le altre pretendenti, tra cui Juventus e Paris Saint-Germain, che da tempo monitorano la stellina già nel giro della Nazionale francese di Deschamps.